Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:02 TSİ- Spor G: Bugün 15:04 TSİ

Kullar’dan sitem

U-14 Ligi E Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden İlimtepe Kullar hafta sonu Karamürselspor ile yapacağı maçın ardından tur atmak istiyordu.

mask

U-14 Ligi E Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden İlimtepe Kullar hafta sonu Karamürselspor ile yapacağı maçın ardından tur atmak istiyordu. Ancak Karamürselspor Kulübü, Futbol İl Temsilciliği’ne gönderdiği yazılı dilekçede sınavlar olduğu gerekçesi ile maça çıkamayacaklarını belirtti.

ÜZÜLDÜK

Bunun üzerine Futbol İl Temsilciliği de Karamürsel’in mazeretinden ötürü maçı programdan çıkardı. Kullar tarafı “Maçımızı centilmence oynamak isterdik. Keşke rakibimiz Karamürselspor gelebilseydi. Onları en iyi şekilde konuk ederdik. Böyle uygun görülmüş. Üzüldük. Biz yine de çocuklarımız için bir organizasyon düzenleyeceğiz” dedi. 

Bugün 15:02 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi! mask
Real Madrid'den flaş Türkiye hamlesi!
Ağrı yolcusu kalmasın!.. mask
Ağrı yolcusu kalmasın!..
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’ mask
‘Benim anlayışımda geri çekilmek yoktur’
Bizim gençler sıkı takipte mask
Bizim gençler sıkı takipte
Çatlıların Turnuvası’nda şampiyon Çöğender!.. mask
Çatlıların Turnuvası’nda şampiyon Çöğender!..
Turkuvaz müthiş denge mask
Turkuvaz müthiş denge
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL