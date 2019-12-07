Kullar’dan sitem

U-14 Ligi E Grubu’nda şampiyonluğunu ilan eden İlimtepe Kullar hafta sonu Karamürselspor ile yapacağı maçın ardından tur atmak istiyordu. Ancak Karamürselspor Kulübü, Futbol İl Temsilciliği’ne gönderdiği yazılı dilekçede sınavlar olduğu gerekçesi ile maça çıkamayacaklarını belirtti.

ÜZÜLDÜK

Bunun üzerine Futbol İl Temsilciliği de Karamürsel’in mazeretinden ötürü maçı programdan çıkardı. Kullar tarafı “Maçımızı centilmence oynamak isterdik. Keşke rakibimiz Karamürselspor gelebilseydi. Onları en iyi şekilde konuk ederdik. Böyle uygun görülmüş. Üzüldük. Biz yine de çocuklarımız için bir organizasyon düzenleyeceğiz” dedi.