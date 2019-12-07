Batu: Rehavete kapılmamamız lazım

Genç futbolcu gazetemize Ağrı maçı öncesi şu açıklamaları yaptı. Çok iyi bir seri yakaladık. İyi bir ortamımız var. Çok şükür her şey yolunda ilerliyor. Ancak kesinlikle rehavete kapılmamamız lazım. Ağrı maçına çok iyi hazırlandık. İnşallah sıkı çalışmalarımızın karşılığını alır, Ağrı’yı deplasmanda yener ve Kocaeli’ye döneriz.

BAHANEMİZ YOK

Şartlar bizim için nasılsa rakip için de aynı olacak. Bunlar bahane değil. Daha fazla mücadele etmemiz ve rakibimizden daha güçlü olmamız gerekiyor. En yakın takipçimiz ile 5 puanlık bir fark yaptık. Devre arasına iki maç kaldı. Önce Ağrı ardından Elaziz maçlarımız var. Maç maç gidiyoruz. Önceliğimiz tabii ki Ağrı maçı. Devreyi de en kötü 5 puan farkla lider tamamlamak istiyoruz.