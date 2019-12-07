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Genç Parti, Ellibeş’i ziyaret etti

Genç Parti Kocaeli İl Başkanlığı, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i parti binasında ziyaret etti
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Genç Parti Kocaeli İl Başkanlığı Kocaeli'deki siyasi partileri ziyaret etmeye devam ediyor. Genç Parti Kocaeli İl başkanı İbrahim Altınoğlu ve beraberindeki heyetin bu seferki durağı AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş oldu. AKP İl Başkanlığı parti binasında yapılan görüşmede Ellibeş ve Altınoğlu Kocaeli siyaseti ve ülke gündemine dair konularda fikir alışverişinde bulundu.

HER PARTİYE SAYGI DUYUYORUM

Siyasi partilerin gerekliliğine değinen Ellibeş; “ Siyasi partilerin demokrasinin vazgeçilmez unsurudur. Ülkenin menfaatine çalışan her partiye saygı duyuyorum. Genç Parti’nin Kocaeli’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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