Geçtiğimiz ay AKP’de AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek tarafından kaldığı yerden başlatılan “Nöbetçi vekil” uygulaması bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, AK Parti İl Başkanlığı’nda saat 14.00 ve 17.00 arasında halk buluşmaları kapsamında nöbete devam etti. Vatandaşlar Katırcıoğlu’na sorun ve taleplerini bildirirken Katırcıoğlu ise bahse konu talepler hakkında notlarını aldı.

“SADECE İZMİT İLE SINIRLI TUTMAYACAĞIZ”

Görüşme öncesi açıklamalarda bulunan Katırcıoğlu, “AK Parti yarın seçim olacakmış gibi her zaman sahada olan bir siyaset uyguluyor. Tüm teşkilatlarımızla her yerdeyiz ancak yine de herkese ulaşamadığımızı düşünerek haftada 1 gün bir vekil arkadaşımız ayrıca bir toplantı düzenlemek istedik. Emine vekilimiz bunu başlattı. İnşallah sürekli halde devam ettireceğiz. Ayrıca bu toplantıları sadece İzmit ile sınırlı tutmayacağız. Diğer ilçelerde de eş zamanlı olarak 7 vekilin birlikte ulaşmaya çalışacağı toplantılar yapmayı düşünüyoruz. İnşallah bu toplantılarımızla vatandaşlarımızın dertlerine şifa olur sorunların çözümüne faydalı oluruz” şeklinde konuştu.