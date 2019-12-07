Olay, Gebze Yeni Bağdat Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre, Eyüp Ö. yönetimindeki 41 YK 672 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Süleyman Samet Y. yönetimindeki 41 VR 672 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden Eyüp Ö. yönetimindeki 41 YK 672 plakalı araç takla attı. Takla atan araçta bulunan 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Araçta bulunan kişiler kazadan şans eseri yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar
İlimizde meydana gelen trafik kazasında karşı yönden gelen araçla çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 kişi burunları bile kanamadan araçtan çıktı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz