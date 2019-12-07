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10 yıl hapis cezası alan firari yakalandı!

İlimizde 4 yıl önce iş yerlerinden silahla yağma suçuna karışan ve yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.
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Edinilen bilgiye göre, 2015 yılında Kocaeli’nin Derince ve Körfez ilçelerinde gece saatlerinde birden fazla iş yerinden silahla yağma suçundan yargılanan S.Ö. (42) adlı şahıs, Kocaeli 2. ve 3. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılandığı davada 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından firari olarak aranan S.Ö., Kocaeli Emniyeti Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından Derince Yenikent Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezi önünde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan S.Ö., emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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