Altı Nokta Körler Derneği: İnsan hakları hepimizin hakkıdır!

Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Lütfü İskeçe bugün dernek binasında basın açıklaması düzenledi. Toplantıda konuşan İskeçe; “Engelliliğin erkenden önlenmesi için kurumlarımıza ve vatandaşlarımıza gerekli bilgilendirilmelerin yapılmasını istiyoruz” dedi.Toplantıya Dernek Başkanı Lütfü İskeçe’nin yanı sıra; Yönetim Kurulu Üyesi Engin Aysu ve dernek üyeleri Ulus Karataş, Serdar Kocagöz, Resime Kocagöz, Ali Çakmakçı, Mustafa Çimen, Mahir Ekici katıldı.

“AİLELER ENGELLİ ÇOCUĞUNDAN UTANMASIN”

Sözlerine engelliliğin erken önlenmesi için yapılması gerekenleri anlatarak başlayan İskeçe; “Biz bugün 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla açıklama yapmak istedik. Uluslararası İnsan Hakları Kararı’na uyan tüm ülkeler, vatandaşlarını bilgilendirir. Bizler de engelliler olarak engelliliğin önlenmesi için hem öncesinde hem de sonrasında yapılması gerekenleri sıralamak istiyoruz. Evlenen tüm vatandaşların engelliliğe sebep olan konularda bilgilendirilmesi gerekir ki çocukları engelli doğmasın. Bu konuda belediyelerimize resmi nikah öncesi broşür dağıtmak gibi görevler düşüyor. Bu çok rahatlıkla yapılabilecek bir bilinçlendirmedir, her zaman da dile getiriyoruz” dedi.

“AİLELER KADERİNE TERK EDİLMESİN”

Engellilerin ve ailelerin durumlarından utanç duymamaları gerektiğini ifade eden İskeçe; “Engelli çocuğu olan ailelerin doğumdan hemen sonra çocuklarının engelli olduğunu kabullenebilmeleri için de ailelere psikolojik destek şarttır. Hem ailelere hem engelli bireylere yaşadıkları durumdan utanmamaları ve hayatla barışık olmaları için psikolojik sosyal destekler gerekiyor. Özellikle kırsal kesimlere ağırlık verilmeli. Aileler engelli çocuğu olduğu için utanmamalıdır.Engelli çocukların gelişimi için de ailelere danışma merkezleri kurulması gerekir. Ülkemizde bu merkezler ne yazık ki yok. Bu çok büyük bir eksikliktir. Sağlık konusunda, sosyal hayatını devam ettirme konusunda bu tür kurumların vereceği eğitim biz engel sorunu yaşayanların yükünü hafifletecektir. Engelli çocuğu olan aileler kaderlerine terk edilmemelidir” ifadelerini kullandı.

“DIŞLANMAK İSTEMİYORUZ”

Televizyon ve internet gibi dijital mecralarda da eğitici programların olması gerektiğini ifade eden İskeçe; “Medya organlarında da engelliliğe sebep olacak durumları uyarıcı, bilinçlendirici, eğitici ve eğlendirici şekilde programlar yayınlanmalıdır. Bu programların da RTÜK aracılığıyla denetlenmesi ve teşvik edilmesi gerekir. Engelliliğe sebep olacak iş kazaları durumunda ise iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerinin daha sıklıkla denetlenmesini talep ediyoruz. Belirttiğimiz taleplerimizin ivedilikle uygulanması için de Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Meclis İnsan Hakları Komisyonu’nu daha dikkatli ve özenli çalışmalar yapmaya davet ediyoruz. Bunların dışında engelimiz olduğunu fark eden vatandaşlardan kimi bizimle dalga geçiyor kimi de dışlıyor. Dışlanacak ne var bunda? Bunlarinsanı kırmaktan başka bir şey değil. Engellilik doğuştan da sonradan da herkesin başına gelebilir. Biz dışlanmak istemiyoruz. Toplumda herkesin birbirine ihtiyacı var. Herkesin bu konuda hassasiyet göstermesini önemle rica ediyoruz çünkü insan hakları hepimizin hakkıdır” diyerek ifadelerini tamamladı.