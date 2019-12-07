Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında bu yıl konusu Türkistan’da Buhara ve Semerkant coğrafyası olarak belirlenen Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: Buhara-Semerkant” temalı bir söyleşi düzenledi. Süleyman Demir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan yaptı. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Dr. Ertuğrul İsmail Ökten katıldı. İsmail Kılıçaraslan, “Bizi biz yapan hikâyelere sahip çıktığımız takdirde finalde de dünya bizim hikâyemizi bizden dinler. Kılavuz gençler kendi hikâyesine sahip çıkar” dedi.
Bugün 16:30 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 16:33 TSİ
Kılavuz Gençlik’te keyifli söyleşi
Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: Buhara-Semerkant” temalı bir söyleşi düzenledi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz