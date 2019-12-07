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Kılavuz Gençlik’te keyifli söyleşi

Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: Buhara-Semerkant” temalı bir söyleşi düzenledi
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kılavuz Gençlik söyleşileri kapsamında bu yıl konusu Türkistan’da Buhara ve Semerkant coğrafyası olarak belirlenen Gönül Coğrafyası Okumaları’nda “Türkistan: Buhara-Semerkant” temalı bir söyleşi düzenledi. Süleyman Demir Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen söyleşinin moderatörlüğünü Gazeteci Yazar İsmail Kılıçarslan yaptı. Programa konuşmacı olarak Prof. Dr. Bilal Kemikli ve Dr. Ertuğrul İsmail Ökten katıldı. İsmail Kılıçaraslan, “Bizi biz yapan hikâyelere sahip çıktığımız takdirde finalde de dünya bizim hikâyemizi bizden dinler. Kılavuz gençler kendi hikâyesine sahip çıkar” dedi.

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