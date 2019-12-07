Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Kurucu Üyelerinden Hüsna Altın, Kocaeli Fen Lisesi öğrencilerinin davetlisi olarak bir söyleşi gerçekleştirdi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen etkinliğe öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra davetliler de katıldı. "Fotoğrafta Deneysel Teknikler" konu başlığı altında paylaşımlarda bulunan Altın, fotoğraf sanatı ile uğraşmak isteyen öğrencilere de tavsiyelerde bulundu. Söyleşi, öğrencilerin merak ettikleri konular hakkında soru sorması ile sona erdi. Diğer yandan Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu Derneği Başkanı Kemal Kaya da, öğrencilere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.
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Kocaeli Fen Lisesi’nde fotoğraf konuşuldu
Kocaeli Fen Lisesi Fotoğrafçılık Kulübü’nün davetlisi olarak okula gelen fotoğraf sanatçısı Hüsna Altın, deneyimlerini gençlerle paylaştı
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