Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var

İzmit Tarih Koridoru Derneği projelerinden olan İzmit Tarihi Çarşı esnaflarından Pelin Yavalar’ın üretimi olan seyahat yastıkları ilk kez bu uçuşta kullanıldı. Geleneksel motifler taşıyan ve beğenilen yastıklar, Pelin Yavalar ve Tarihi Çarşı’nın kadın esnaflarının yoğun emeği ile ortaya çıktı. Yorucu ama bir o kadar keyif veren bir süreç sonunda, emeğinin karşılığını görmenin çok büyük mutluluk olduğunu söyleyen Yavalar, seyahat yastıklarının hazırlanması sürecinde yanında yer alan ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.