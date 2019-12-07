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Bakan yardımcısından, Özcan’a ziyaret

Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan’ın yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve beraberindeki heyet, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan ile çalışma arkadaşlarını ziyaret etti
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Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur ve beraberinde ki heyet, İzmit Tarih Koridoru Derneği Başkanı Nuket Özcan'ı Tarihi Çinili Mutfak ‘ta ziyaret ederek, Özcan ile kahve eşliğinde sohbet edip, alışveriş yaptı. Bir kadın girişimci ve sivil toplum kuruluşu başkanı olarak Özcan'ın gerçekleştirdiği çalışmaların çok değerli olduğunu ifade eden Batur, çalışmaları konusunda Özcan ile istişarede bulundu.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Daha sonra Nuket Özcan'ın ricası ile İzmit Tarih Koridoru Derneği vizyon projelerinden olan İzmit Tarihi Çarşı'yı ziyaret eden Batur, Tarihi Çarşı'da bulunan odaları ziyaret etti. Batur, kadın girişimcileri bakanlık olarak desteklediklerini ve Tarihi Çarşı'da ortaya çıkan emeğin göz ardı edilemeyeceğini ifade etti. Batur, Tarihi Çarşı esnaflarının üretimlerini detaylı olarak inceleyerek, bakanlık olarak yanlarında olduklarını sözlerine ekledi. Dernek başkanı Nuket Özcan'a Tarihi Çarşı fikri için teşekkür eden Batur, İzmit'i tekrar ziyaret etmek istediğini belirtti. Ziyaret İzmit hatırası çekilmesi ile sona erdi. 

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