İYİ Partililer Kartepe’deki Eğitim durumunu araştırdı

İYİ Parti Kartepe İlçe Eğitim, Kültür ve Sanat politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Emrullah Turan ile İYİ Parti Kartepe İlçe Gençlik Kolları Eğitim, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Eda Yılmaz, Kartepe'de eğitim faaliyetlerine devam eden devlet okulların eğitim durumlarını araştırdı. İYİ Partili heyet tarafından gerçekleştirilen araştırmaların sonuçlarına göre, Kartepe’de öğrenci sayısı derslik kontenjanından fazla olan 4 okul bulunuyor. Öğrencilerin az, derslik kontenjanlarının fazla olduğu okul sayısı ise 6. Yine İYİ Partili heyet tarafından gerçekleştirilen araştırmanın çarpıcı sonuçlarından biri de okullarda zorunlu olarak bulunması gereken kütüphane, laboratuvar, bilgisayar ve konferans salonu olan okul sayısı ise 10. İYİ Parti Kartepe İlçe Yöneticileri, her okulda olması gereken revirin, sadece 1 okulda olduğunu belirttiler.