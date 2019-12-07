CHP’de mevcut başkanlar koltuğu bırakmak istemiyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’de 8 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleşen delege seçimlerinin ardından mahallerde süreç tamamlandı. İlçeler 14 Aralık-27 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek kongrelere hazırlanırken, çoğu mevcut ilçe başkanının yeninden başkanlık istediği öğrenildi. İlçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından ise 3 Şubat – 2 Mart tarihleri arasında il kongreleri gerçekleştirilecek.

CUMARTESİ GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Karamürsel İlçe Başkanı Suat Ülkü aday olacağını duyurdu. Ülkü gazetemize yaptığı açıklamada “Önceden aday değildim. Eski ilçe başkanları, partililer benim devam etmem noktasında görüş bildirdiler. Biz son toplantı daha yapacağız. Cumartesi günü saat 14.00’te ilçe binasında adaylığımı açıklayacağım” dedi. CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar geçtiğimiz gün yaptığı toplantıda “Ben ve yönetimim kongrede adayız. Henüz daha yönetim kurulunu belirlemedik. Aday çıkaracak arkadaşlara da başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

DERİNCE’DE SÜRPRİZ OLABİLİR

Gölcük mevcut İlçe Başkanı Fikret Gürel, adaylığıyla ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu. Gürel yaptığı açıklamada, “Adaylığı düşünüyoruz. Bu konuda örgüte bilgi verdik. Önümüzdeki hafta başında da basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuracağız” dedi. Derince İlçe Başkanı Nihat Değer, “Bu hafta içerisinde bir araya gelip değerlendirme yapacağız” ifadelerinde bulundu. Öte yandan Derince’de Yenikent’te delege seçimini CHP eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Birkan Koçak’ın ve ekibinin kazanması Koçak ismini öne çıkardı. Birkan Koçak’ın adaylık yoklaması yaptığı biliniyor.

“DEVAM EDECEĞİZ GİBİ GÖRÜNÜYOR”

Körfez İlçe Başkanı Cavit Dağdeviren adaylığı hakkında, “Adaylığımız devam ediyor. Mevcut başkanlar doğal adaydır, bizim de adaylığımız devam ediyor. Arkadaşların talebi doğrultusunda devam edeceğiz gibi görünüyor. Görüşme aşamasındayız” dedi. Dilovası İlçe Başkanı Kerem Aydemir, “Yarım kalan işlerimiz var bunları tamamlamak için tekrar adayım” dedi. Kongre tarihi hakkında da konuşan Aydemir, “Kongremiz muhtemelen Aralığın son haftası olacak, diğer ilçelerle çakışmaması için uğraşıyoruz” ifadelerinde bulundu.

“YENİ KADROLARA YER AÇMAMIZ LAZIM”

Çayırova İlçe Başkanı Çetin Hartamacı ise geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında adaylığı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, aday olmayacağını belirterek “Daha dinamik, heyecanlı ve gençlerden oluşacak yeni kadrolara yer açmamız gerektiğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuşmuştu. Darıca’da ise adaylık konusunda 3 isim gündeme gelmişti. Mevcut İlçe Başkanı Gürer Yıldırım adaylığı hakkında aday olmayacağını belirtirken; 31 Mart yerel seçimlerinde Darıca Belediye Başkanlığı’na aday olan eski İlçe Başkanı Yakup Törk, gazetemize yaptığı açıklamada, “İki dönem başkanlık süreci yaşadım. İlçe başkanlığı ile ilgili düşüncem kesin bir dille yok” şeklinde konuşmuştu. Darıca’ya şu an resmi olarak adaylığını koyan tek isim Gökhan Aktaş oldu.

“TALEPLE BİZE GELDİ”

Başiskele mevcut İlçe Başkanı Arif Gökyıldız aday olmayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz dönem CHP’den Milletvekili aday adayı olan Anıl Acurman’ın ismi Başiskele ilçe başkanlığına geçiyor. Acurman adaylığı hakkında yaptığı açıklamada, “Burası sıfırdan kurmamız gereken çok emek isteyen bir döneminde. Mevcut yönetim ve yoğunlukta delege yapısı bir taleple bize geldi. Bir oluşum yaratmaya, bir taban yaratmaya çalışıyoruz. Olabilir mi böyle bir şey diye görüşüyoruz. 2 dönem yöneticilik yaptım” dedi. Acurman’ın hafta sonu adaylık açıklaması yapması bekleniyor.

“EN AŞAĞI 2 SENE TALİBİZ”

Kartepe mevcut ilçe başkanı Tevfik Mayda yaptığı adaylık açıklamasında, “Devam edeceğiz. Olağanüstü kongre oldu zaten. Dolayısıyla biz aslında Kartepe’nin içinde bulunduğu siyasi ortam ve partinin yapısı itibariyle rehabilitasyon süreci geçsin diye bu göreve talip olduk. En aşağı 2 sene yönetime talibiz. Sonrasında da içimizden yeni başkan adayları, başkanlar, genç arkadaşlar çıkartacağız. Önümüzdeki süreçte biz adayız” ifadelerinde bulundu.

TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Kandıra İlçe Başkanı Volkan Bulgurcu ise henüz çalışmaların devam ettiğini belirterek “Süreç devam ediyor, henüz karar vermedik” ifadelerinde bulundu. Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz ‘adayım’ açıklamasında bulunmasa da aday olacağı konuşuluyor. HDP ile ilgili yaptığı açıklamalarla CHP tabanında tepki çeken Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz’ın karşısına İsmet Kara’nın aday çıkabileceği de teşkilat içerisinde konuşuluyor.