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Hepsiburada’dan Vali’ye iade-i ziyaret

Hepsiburada E- Ticaret firması geçtiğimiz haftalarda firmalarını ziyaret eden Vali Hüseyin Aksoy’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi
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Hepsiburada E- Ticaret Firması Gebze Grup Başkanı Taner Timirci ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Vali Aksoy daHepsiburada E- Ticaret Firması Gebze Grup Başkanı Taner Timirci ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti. 

 

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