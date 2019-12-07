Hepsiburada’dan Vali’ye iade-i ziyaret

Hepsiburada E- Ticaret Firması Gebze Grup Başkanı Taner Timirci ve beraberindeki heyet, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret edip, çalışmaları hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür ettiler. Vali Aksoy daHepsiburada E- Ticaret Firması Gebze Grup Başkanı Taner Timirci ve beraberindeki heyete çalışmalarında başarılar dileyerek, teşekkür etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz