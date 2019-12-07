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Hürriyet, Bolu Belediye Başkanı Özcan’ı ağırladı

İzmit Belediye Başkanı Av. FatmaKaplanHürriyet geçmiş dönem mecliste birlikte görev yaptığı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ağırladı
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Başkan Hürriyet ile birlikte milletvekilliği yapmaktan onur duyduğunu ifade eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, “Kısa bir süre önce Sayın Ekrem İmamoğlu ile birlikte İzmit’e gelmiştik. O gün tekrar geleceğimi belirtmiştim. Kendisini ziyaret ederek yeniden görevinde başarılar demek istedim” dedi.

“BAŞARI OLACAĞINA YÜZDE 100 EMİNİM”

Başkan Hürriyet’in meclis çalışmalarından övgü ile bahseden Özcan, “Bu sebeple 31 Mart’ta İzmit kazandı. İnşallah Fatma Hanım uzun yıllar burada görev yaparak İzmit’e damgasını vuracak. Ben kendisinin başarılı olacağına yüzde 100 eminim” diye konuştu.

“ÖZCAN’I AĞIRLAMAK BENİM İÇİN GURUR”

Tanju Özcan’a ziyaretinden ötürü teşekkürlerini sunan Başkan Hürriyet, “Ağabey dediğim ve birlikte uzun süre birlikte milletvekilliği yaptığım Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı ağırlamak benim için büyük gururdur. Kendisine ziyaretinden ötürü tekrar teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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