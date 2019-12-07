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İYİ Parti’den Trabzonlulara ziyaret

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki heyet, geçtiğimiz aylarda göreve gelen Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar ve ekibini dernek binasında ziyaret etti
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İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız ve beraberindeki STK’lardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ufuk Turan, İl Gençlik Kolları Başkan Vekili Ali Büyükkara ve İl Gençlik Kolları STK’lardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ufukhan Aslan ile İYİ Partili yöneticiler, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Fuat Ayar ve çalışma arkadaşlarına hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret nedeniyle açıklamalarda bulunan İYİ Parti İl Başkanı Yıldız, “STK’lar kentimize büyük değer katıyor. Sosyal sorumluluk projeleri ve her türlü taleplerinizde elimizden gelen desteği yapmaya hazırız” dedi. Ayar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Yıldız ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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