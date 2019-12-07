İzmit’te gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

İzmit Belediye Başkanlığı Belsa hizmet binasında deprem senaryolu bina tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Söz konusu senaryoya göre Marmara Denizi’nde 6,4 şiddetinde deprem meydana geldi. Personel, depremde güvenli davranış ilkeleri uyarınca panik yapmadan yangın merdivenlerine yönlendirildi. İzmit Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığının kararı doğrultusunda binanın tahliyesine karar verildi.

SABRİ YALIM’DA TOPLANILDI

Tatbikat kapsamında bina tahliye kararı dahili anons sistemi aracılığı ile tüm personele duyuruldu. Bu andan itibaren İzmit Belediye Başkanlığı tahliye planı doğrultusunda kat tahliye sorumlusu nezaretinde, önceden belirlenmiş olan kuzey/güney yangın merdiveninden sakin bir şekilde güvenli toplanma bölgesi olan Sabri Yalım Parkı’na geçiş için tahliye işlemi yapıldı. Ayrıca AFAD İl Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri tatbikata gözlemci olarak katılım sağladı.