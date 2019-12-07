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AKP’li Yaman Darıcalı gençlerle buluştu

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediyesi’nin düzenlediği “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programı kapsamında Darıcalı gençlerle bir araya geldi
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Darıca Belediyesi’nin gençlerde kariyer bilinci oluşturmak ve kişisel gelişim süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla başlattığı “Kariyer Günleri” adlı söyleşi programının konuğu AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman oldu. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleşen söyleşide AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, siyasi kariyeri ve tecrübelerini Darıcalı gençlerle paylaştı. Söyleşiye Yaman ve Bıyık’ın yanı sıra AKPDarıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, partililer, meclis üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BIYIK: SİZLER DÜŞÜNEN BİR AĞABEYİNİZ VAR

Programın açılış konuşmasını yapan ve gençleri önemsediğini ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Kariyer Günleri etkinliğimiz ile geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerde kariyer bilincini oluşturmak ve iş ve kişisel yaşamlarınızda doğru tercihler yapmanıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Bunu yaparken de kendi bölgemizden başarılı isimleri sizlerle bir araya getirmeye özen gösteriyoruz. Milletvekilimiz Cemil Yaman değerli bir siyasetçi. Sizlere yol gösterici şeyler anlatacaktır. Bizler gençleri her zaman önemsiyoruz. Darıca Belediyesi’nde sizleri her zaman düşünen bir ağabeyiniz olduğunu unutmayın” diye konuştu.

GENÇLERLE DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Daha sonra kürsüye çıkan AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, mesleki tecrübeleri ve siyasi hayatı hakkında bilgiler verirken gençlere yol gösterici nasihatlerde de bulundu. Darıca Belediyesi’nin gençler için önemli bir etkinlik başlattığını ifade eden Yaman, “Sizler hepiniz değerli birer cevhersiniz. Kendinizi çok iyi geliştirin. Araştırın, sorun. Bu ülkenin sizin gibi donanımlı gençlere ihtiyacı var” dedi. Geçmişte Dilovası Belediye Başkanlığı görevini de yapan Yaman, küçükken ayakkabılarını boyadığı Dilovası vatandaşlarına belediye başkanlığı yapmaktan onur duyduğunu ifade ederek gençlere “hiçbir zaman hesabi olmayın, her zaman hasbi olun” diyerek yol gösterdi. Söyleşi daha sonra soru cevap şeklinde devam ederken Milletvekili Yaman, gençlerden gelen soruları kendine has üslubuyla tek tek yanıtladı.

 

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