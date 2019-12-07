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Güler Sabancı’dan gönüllülük çağrısı

Sabancı Holding ve Sabancı Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Birimi tarafından 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla, Sabancı Center’da “Geleceğe Gönüllüyüz” buluşması gerçekleştirildi
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Toplantının açılış konuşmasınıSabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı yaptı. Toplantıya katılan müzisyen Haluk Levent ise, kurucusu olduğu Ahbap'ın yola çıkış hikayesini anlattı. Programda konuşan Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 5 Aralık tarihini “Dünya Gönüllüler Günü” olarak ilan etmesinin ardından geçen 34 yılda gönüllülük hareketinin müthiş bir güç kazandığını hatırlattı.

“HAYATINIZA ANLAM KATACAKSINIZ”

Gönüllülük konusunda en büyük rolün gençlere düştüğünü vurgulayan Sabancı, “Gençlerin, bu konuyla daha fazla ilgilenmesi, vakit ayırması, toplumsal sorunlara sizlerin enerjisinin dahil olmasıyla daha yaratıcı çözümlerin yolu açılacak. Böylece sizler de hayatınıza anlam katacaksınız, bazı tecrübeler elde edeceksiniz ve kendinizi iyi hissedeceksiniz” diye konuştu.

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