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İtalya’da ‘Türk fındığı’ polemiği

İtalya'da muhalefet lideri Matteo Salvini Türk fındığı kullanıldığı için artık Nutella'yı sevmediğini söyledi
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İtalya’nın eski içişleri bakanı ve aşırı sağcı muhalefet partisinin lideri Matteo Salvini, içinde Türk fındığı kullanıldığını öğrendiği Nutella’yı artık sevmediğini söyledi.Salvini, Ağustos ayında partisinin pozisyonunu güçlendirmek için gidilen seçimde iktidarı kaybetti.BBC Türkçe’de yer alana habere göre; Başbakan yardımcılığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Salvini, ülkenin gıda ürünlerini, “önce İtalya” ifadesiyle sık sık siyasi propaganda aracı yapıyor.Kakaolu fındık kreması Nutella’yı artık sevmediğini söyleyen Salvini, ürünün sahibi Ferrero şirketine İtalyan fındığı kullanma çağrısı yaptı.Türkiye’nin dünya üretiminin yüzde 70’ini karşıladığı fındığın, en büyük alıcısı İtalyan Ferrero şirketi.

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