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Hacıoğlu: “Türkiye rekoru kırdık”

Kartepe’deki üyelerle bir araya gelen Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Sizlerin sayesinde Türkiye’de üye sayısına göre en fazla yetki belgesi alan il Kocaeli oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye rekoru kırdık. Mesleğimize sahip çıktık. Bakanlığımızdan ve il müdürlüğümüzden teşekkür belgesi aldık. Biz her zaman sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz” dedi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu Kartepe’deki üyelerle bir araya gelerek taşınmaz ticareti yönetmeliği ve sektörel sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu. Kartepe’de bulunan Jumbo Künefe’de gerçekleştirilen toplantıya Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu’nun yanı sıra Kocaeli Emlakçılar Odası Başkan Yardımcısı Ertan Karakaş ve Kartepe’de faaliyet gösteren emlakçılar katıldı. İlki Kartepe’de gerçekleştirilen toplantı diğer ilçelerde de devam edecek.

TEŞEKKÜR BELGESİ ALDIK

Programda konuşan Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, “Kartepe’deki meslektaşlarımızın yüzde 90’ı burada. İlçe ilçe toplantılar yapacağız. İlk toplantımız burada. Sizlerin sayesinde Türkiye’de üye sayısına göre en fazla yetki belgesi alan il Kocaeli oldu. Sizleri tebrik ediyorum. Türkiye rekoru kırdık. Mesleğimize sahip çıktık. Bakanlığımızdan ve il müdürlüğümüzden teşekkür belgesi aldık. Biz her zaman sahadayız ve sahada olmaya devam edeceğiz.2 hafta önce Türkiye’de 6 ili taşınmaz ticareti yönetmeliğiyle ilgili bakanlığa çağrıldı. Biz de o iller arasındaydık. Bizim neden yüzde 6’lık komisyonumuzu yüzde 4’e düşürdünüz? Üst taban yüzde 10 alt taban yüzde 6 olsun diye bir talebimiz var” dedi.

CEZALAR ARTTIRILSIN DEDİK

Sözlerini sürdüren Hacıoğlu, “Taşınmaz Ticaret Yönetmeliğinde süre 31 Temmuz 2020’ye kadar süre uzatıldı. Bu bizim mesleğimiz için çok önemli. Bu süre bir daha uzamayacak. Geçmişte herkes emlakçılıkla ilgili yasa çıkacak diyordu. Bu artık geçti. 31 Temmuz 2020’ye kadar mevcut emlak ofisleri yetki belgesi olmadan çalışamayacak. Biz usulsüzlük cezaları arttırılsın dedik. Denetleme yetkileri esnaf ve sanatkarlar odasında olacak. Biz son aşamada ceza verelim diyoruz. Bizler taraflar arasında yetki sözleşmesi yapıyoruz” dedi.

CİDDİ YAPTIRIMLAR VAR

Hacıoğlu, “Bizim hizmet bedelimiz taraflar anlaşamasa bile ödenecek. Kesinlikle sözleşmesiz çalışmayacaksınız. Bizler bu sektörü düzgün hale getirmek için çalışıyoruz. Kayıt dışı çalışan insanları bizler yarattık. Onlar bizim canımızı yakınca en fazla biz bağırıyoruz. Kayıt dışı ile ilgili ciddi yaptırımlar var. Bu devam da edecek. Ekip olarak herkesle iyi olma şansımız yok. Herkesle iyi olursa bizde sıkıntı var demektir. Bu sektörü hep beraber düzenli bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün 16:50 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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