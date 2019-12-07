Körfez’de esnaf buluşmaları başladı

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, halk meclislerinin ardından esnaf buluşmalarının da startını verdi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Esnaf Buluşmalarının’ ilki Çamlıtepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Körfez Ticaret Odası ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın iş birliği ile düzenlenen buluşmada konuşan Başkan Şener Söğüt, “Makamdan oturarak değil, sizlerle istişarelerde bulunarak kenti yönetiyoruz. Halk meclislerinde de esnaf buluşmalarında da ana amacımız bu” ifadelerini kullandı.

GENİŞ KATILIM SAĞLANDI

Esnaf buluşmasına Başkan Şener Söğüt dışında; Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Belediyesi Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz, belediye meclis üyeleri, Çamlıtepe Mahalle Muhtarı Mehmet Işık ve esnaflar katıldı. Mahalle Muhtarı Mehmet Işık, buluşmaların startının Çamlıtepe Mahallesi’nde veriliyor olması nedeniyle mutlu olduklarını belirtti.

NASIL DAHA İYİ OLURU KONUŞMALIYIZ

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de konuşmasında, “Bu programı bütün mahallelerimizde yapacağız. Mimar Sinan Mahallesi’nde ve Ağadere Caddemizde panayır düzenleyerek canlanmayı arttırmayı hedefledik, güzel de sonuçlar aldık. Ama her cadde ve mahallenin durumu ile imkanı bu tür panayırlara el vermiyor. Farklı bir şeyler yapabilir miyiz bunu birlikte istişare edelim. Görmediğimiz noktaları sizler bize aktarın. Sizin göremediğiniz farklı sıkıntılar varsa bunu paylaşalım birlikte yönetelim” dedi.