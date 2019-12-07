Garnizon Komutanı Eker’den Başkan Özlü’ye iade-i ziyaret

Deniz Albay Ali Eker, daha önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Başiskele Torpido Malzeme Depo Komutanlığı’ndaki makamında ağırladığı Başkan M. Yasin Özlü’yü makamında ziyaret etti. Başiskele’nin asayiş konularının da istişare edildiği ziyaretten dolayı memnuniyetlerini dile getiren Başkan M. Yasin Özlü, “Güvenlik güçlerimizin fedakârca yaptığı çalışmalar sayesinde ilçemizde huzur içinde yaşamaya devam ediyoruz. Başiskelemiz’de güvenlik güçlerimiz koordineli bir şekilde çalışarak vatandaşlarımızın güvenliği için büyük gayret gösteriyoruz. Kendisine bu nazik ziyareti ve yapmış oldukları başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür ederim.” dedi.