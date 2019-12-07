MMO: Asansör denetimi, piyasaya bırakılamaz

MMO Kocaeli Şubesi bir açıklama yayınlayarak, asansörlerin periyodik kontrollerinin kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamında olması gerektiğini ve piyasanın insafına terk edilemeyeceği uyarısında bulundu. Ülkemizde 500 binin üzerinde asansör olduğu belirtilen açıklamada, “2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza, bu kontrollerin kamusal görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen denetim işi piyasaya açılmıştır.

BELEDİYELER DESTEK ALMALI

Odamız ve bazı belediyelerin çabasıyla piyasa düzenlenmiş ve ücretler her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir. Özellikle belirtmek isteriz, asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal denetim faaliyeti kapsamındadır. Bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almakla yükümlü olmalı; denetim hizmetini kâr amaçlı özel şirketlere devretmemelidir” denildi.