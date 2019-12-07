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Denizlerin temizliği ‘Robot Doris’ten sorulacak

İlimizde elektrik ve elektronik mühendisi olarak çalışan Mustafa Erol (29), denizlerin temizliğinde kullanılacak sürücüsüz araç üretti
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Gebze Teknik Üniversitesi’nde 2018 yılında Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan 29 yaşındaki Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mustafa Erol, 6 yıllık hayalini hayata geçirdi. Denizlerdeki katı ve sıvı atıkları toplayabilen insansız bir araç projelendiren Erol, TÜBİTAK desteği ile başladığı çalışmada sona geldi. 1 ton atık toplama kapasiteli araç üretildiği Yalova’da son testlerini yaptı. Yüzde 80’i yerli üretim olan ‘Doris’ önümüzdeki günlerde İstanbul boğazında görücüye çıkmaya hazırlanırken, Fransa, Yunanistan ve Rusya’dan üç firma Doris için proje sahipleriyle görüşmeye başladı.

TÜBİTAK DESTEK VERDİ

Projeyle ilgili bilgi veren Mustafa Erol, “TÜBİTAK desteğiyle birlikte bu projeyi yaptık. Projemizin ismi Doris. Yunan mitolojisinde denizin saflığını ve temizliğini ifade eden Yunan tanrıçası. Bu nedenle projemize bu ismi verdik. Görüntü işleme algoritmaları kullanarak, yapay zekâ desteğiyle deniz yüzeyindeki atıkları, çöpleri topluyor. Bunları internet ortamına göndererek, raporluyor” dedi.

BOĞAZDA GÖRÜCÜYE ÇIKACAK

Doris’in önümüzdeki günlerde İstanbul boğazında görücüye çıkacağını söyleyen Mühendis Mustafa Erol sözlerini şöyle sürdürdü; “Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan’ın başlatmış olduğu sıfır atık hareketine projemiz katkı sağlıyor. 2 hafta sonra İstanbul boğazından geçirecek olduğumuz Doris’in ülkemiz için ciddi bir fayda sağlayacağını ümit ediyoruz. Ülkemizin yaşadığı zor ekonomik koşulların yeni nesil gençlerin anlayıp yeni nesil teknolojilere hazırlanması için bu tip projelerin hayata geçmesi önem arz ediyor. Türkiye’nin toplam kıyı uzunluğu 8 bin 333 kilometre. Doris’le birlikte bu alanı taramak ve Türkiye’nin atık haritasını çıkartmak istiyoruz."

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