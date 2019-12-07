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Nergiz’in hayali gerçek oldu

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, küçük Nergiz’in zabıta olma hayalini gerçekleştirdi
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Gebze’de yaşayan 4. Sınıf öğrencisi Nergiz Yalçın’ın zabıta olma hayali gerçek oldu. Küçük Nergiz bu hayalini sınıf öğretmeni Ümit Kahraman ile paylaştı. Nergiz’in öğretmeni Kahraman konuyu Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

SEVİNCE BOĞULDU

Ekipler bu hayali gerçekleştirmek üzere harekete geçti.  Özel olarak hazırlanan zabıta üniformasını kendisine getiren zabıtaları karşısında gören Nergiz sevince boğuldu. Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner de Nergiz’i ziyaret ederek sevincine ortak oldu. Başkan Yardımcısı Güner Nergiz’e çeşitli hediyeler verdi.

 

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