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Toplum Destekli Polis Şube “Yalnız değilsiniz” dedi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yalnız Değilsin"  projesi kapsamında yapılan yarışmada, öğrencilere ödülleri verildi
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Geçtiğimiz günlerde Polis Evi Sosyal Tesislerinde  “Vatan Sevgisi” konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce değerlendirilen ve dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermek üzere ödül töreni düzenlendi. Resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine, İl Emniyet Müdür yardımcısı Yıldırım Güler tarafından ödülleri takdim edildi.

 

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