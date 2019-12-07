Toplum Destekli Polis Şube “Yalnız değilsiniz” dedi

Geçtiğimiz günlerde Polis Evi Sosyal Tesislerinde “Vatan Sevgisi” konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce değerlendirilen ve dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermek üzere ödül töreni düzenlendi. Resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine, İl Emniyet Müdür yardımcısı Yıldırım Güler tarafından ödülleri takdim edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz