Toplum Destekli Polis Şube “Yalnız değilsiniz” dedi

Geçtiğimiz günlerde Polis Evi Sosyal Tesislerinde “Vatan Sevgisi” konulu şiir, resim ve kompozisyon dallarında yapılan yarışmada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce değerlendirilen ve dereceye giren öğrencilere hediyelerini vermek üzere ödül töreni düzenlendi. Resim, kompozisyon ve şiir dallarında dereceye giren ilk ve ortaokul öğrencilerine, İl Emniyet Müdür yardımcısı Yıldırım Güler tarafından ödülleri takdim edildi.