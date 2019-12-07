“Eski Dostlar” 377. kez buluştu

Emin Saka ile Mustafa Ersoy ve Rahmetli Fikret Balcı tarafından 1966 yılında kurulan “Kocaeli ve Kocaelispor’u seven Eski Dostlar Grubunun” 377. toplantısı Geçit Restoranda gerçekleşti.

Gazeteci ve televizyoncu olan Orhan Balcı'nın sunuculuğunda başlayan toplantıda; söylediği şarkılarla ve çektiği fotoğraflarla Cemil Çetin gecenin yıldızı olmayı sürdürdü. Dostluk, arkadaşlık ortak paydasında buluşan, farklı siyasi düşünceye sahip olmanın zenginlik olduğu görüşündeki Eski Dostlar Grubu yeni bir toplantıda buluşmanın tadını çıkartılar.

YALNIZ VE GÜLER’DEN ŞİİRLER

Durmuş Ali Yalnız ve Av. Yılmaz Güler’in okuduğu birbirinden güzel şiirler geceye ayrı bir renk katarken, Erol Köse ve Cemil Çetin’in söylediği şarkılara Eski Dostlar da iştirak etti. Av. Yılmaz Güler’in düzenlediği toplantıya; Erol Köse, İsmail Kalkandelen, Günay Gülcü, Yetkin Saner, Cevdet Bağdat, Suavi Oktay, Birol Öztürk, Selahattin Öztop, Reha Yıldırım, Ahsen Okyar, Turan Sarı, Şenol Mandacı, Rahmi Tüfekçi, Durmuş Ali Yalnız, Mustafa Küpçü, Hilmi Girgin, İshak Aktaş, Mahir Dönmez, Cumali Camdalı, Mehmet Toker, Erdal Yenişen, Tahir Ersöz, Hamza Baştürk, Sami Zobooğlu, Tuncay Aşkın, Mustafa Yaman, Yasin Şengel, Cemil Çetin, Mehmet Emiştekin, Tayfun Ersöz, Kemal Met, Spor yazarı Erol Mustafa Elbi, Erdinç Özden, M. Akif Şen, Kamuran Öner, Mustafa Güner, Rıdvan Toksöz, Mustafa Aydeniz, Kamil Yıldız, Yakup Kalmuk, Orhan Biçer, Yusuf Tuğrul, Necmettin Bayraktar ile çok sayıda eski dostlar gurubu üyesi katıldı.