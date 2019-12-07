Sarıgül’e hemşehri desteği

KOCAELİ Erzurumlular Vakfı’nın kent genelindeki Erzurumlu bürokratlara yönelik ziyaretleri devam ediyor. Vakıf Başkanı Ahmet Önal ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Ziyaülhak Sarıgül’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.

ÖNAL’DAN BAŞARI DİLEĞİ

Önal’a ziyaretinde Erzurumlular Vakfı yönetim kurulundan Erdal Durmuş, Sebahattin Uçan, Murat Şenel ve Zeki Öztürk eşlik etti. Sarıgül’ü yeni görevi dolayısıyla kutlayan Vakıf Başkanı Önal, “Hemşehrilerimizin kentimizin önemli noktalarında görevlendirilmelerini görmek bizleri çok sevindiriyor. Kendisine görevinde başarılar diliyoruz” dedi.

DESTEĞİNİZ ÖNEMLİ

Hemşehrileri ile yakından ilgilenen Kocaeli Gençlik Spor İl Müdür Yardımcısı Ziyaülhak Sarıgül de ziyaret nedeniyle vakıf yönetimine teşekkür ederek, “Sizlerin desteğinizin yanımızda olduğunu bilmek bizlere güç veriyor” diye konuştu.