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İrfan Keskin Başiskele'ye yeniden aday

Eski CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin yeniden aday olduğunu duyurdu.
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CHP Başiskele eski İlçe Başkanı İrfan Keskin yeniden ilçe başkanlığına aday olduğunu şu sözlerle ifade etti;

CHP Başiskele ilçe başkanlığını ,2014 yılından itibaren son yerel seçimlere kadar büyük bir onurla yaptım. Yerel seçimler öncesi İl örgütümüzün belediye başkan adayı olmam doğrultusundaki ısrarlı talepleri üzerine son yerel seçim öncesi belediye başkan adayı olmak üzere ilçe başkanlığından örgüt kararı ile istifa ettim ve belediye başkan adaylığı için başvurumu yaptım.

Ancak iyi parti ile yapılan ittifak nedeniyle başiskele ilçemizin başkan adaylığı iyi partiye bırakıldığından başkan adaylığım gündemden kaldırıldı.

Bilindiği gibi partimiz iktidar yürüyüşünün ilk ayağı olarak büyük kurultaya gitmektedir.Büyük kurultay öncesi de ilçelerde ve illerde başkanlık seçimleri yapılmaktadır.Partililerimiz ve delegelerimizin yarım kalan ilçe başkanlığana dönmem konusundaki ısrarlı talepleri doğrultusunda yeniden ilçe başkanlığına aday olmaya karar verdim.

İl örgütümüzün ısrarları ile belediye başkan ayadlığı için ara verdiğim ilçe başkanlığına yeniden dönerek partime hizmet etmek istemekteyim.Başiskele'de sosyal demokrasiyi iktidar yapmak konusundaki çalışmalarımıza tüm partililerimiz ve partili olmayan başiskeleli hemşerilerimiz ile birlikte eksiksiz olarak devam edilecektir.

Tüm partililerimizi ilçe genel kuruluna katılmaya davet ediyorum.Başkan adaylığı nedeniyle ara verdiğim görevime yeniden dönmek ve arkadaşlarım ile birlikte çalışmalarıma bıraktığım yerden devam etmek arzusundayım.

İlçe kongremizin sosyal demokrasinin daha da gelişmesine vesile olmasını diliyorum.Partili üyelerimiz,delegelerimiz ve hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum

07.12.2019

BAŞİSKELE CHP İLÇE BAŞKAN ADAYI

Bugün 17:20 TSİ - Siyaset

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