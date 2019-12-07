Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 17:36 TSİ- Gündem G: Bugün 17:38 TSİ

Vatandaşlar AKP’li vekilden en çok ne talep etti?

Nöbetçi vekil uygulaması kapsamında bugün AKP il binasında vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek için 3 saat duran AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu’ndan vatandaşlar sosyal yardım talebinde bulundu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
mask
Büyütmek için resme tıklayın

“Nöbetçi vekil” uygulaması kapsamında bugün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla AKP Kocaeli İl Binası’nda 14.00-17.00 saatleri arasında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 30 civarı kişi ile görüşüp şikayet ve taleplerini dinleyerek notlarını aldı.

TANIŞMAK İÇİN GELDİLER

Geçtiğimiz ay nöbetçi vekil uygulamasında AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek halkın sorunlarını dinlemiş, gazetemize yaptığı açıklamada genel olarak vatandaşların iş talebinde bulunduğunu belirtmişti. Bugün Katırcıoğlu ile görüşen vatandaşlar ağırlıklı olarak tanışmak ve sosyal yardımlar hakkında konuşup taleplerini bildirdi. Bir diğer yandan da Katırcıoğlu ile görüşmeye gelen 3 kişi istihdam talebinde bulundu.

Bugün 17:36 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var mask
Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var
Acil kan aranıyor mask
Acil kan aranıyor
Hürriyet Fethiye Caddesi esnafıyla buluştu mask
Hürriyet Fethiye Caddesi esnafıyla buluştu
DP İl Başkanı Nazlıgül: “AK Partililer muhalefete alışamadılar” mask
DP İl Başkanı Nazlıgül: “AK Partililer muhalefete alışamadılar”
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu mask
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu
Altı Nokta Körler Derneği: İnsan hakları hepimizin hakkıdır! mask
Altı Nokta Körler Derneği: İnsan hakları hepimizin hakkıdır!
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı! mask
Kocaeli halkı bu durumdan bıktı!

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL