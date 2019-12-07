Vatandaşlar AKP’li vekilden en çok ne talep etti?

“Nöbetçi vekil” uygulaması kapsamında bugün, vatandaşların sorun ve taleplerini dinlemek amacıyla AKP Kocaeli İl Binası’nda 14.00-17.00 saatleri arasında bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı AKP Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, 30 civarı kişi ile görüşüp şikayet ve taleplerini dinleyerek notlarını aldı.

TANIŞMAK İÇİN GELDİLER

Geçtiğimiz ay nöbetçi vekil uygulamasında AKP Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Zeybek halkın sorunlarını dinlemiş, gazetemize yaptığı açıklamada genel olarak vatandaşların iş talebinde bulunduğunu belirtmişti. Bugün Katırcıoğlu ile görüşen vatandaşlar ağırlıklı olarak tanışmak ve sosyal yardımlar hakkında konuşup taleplerini bildirdi. Bir diğer yandan da Katırcıoğlu ile görüşmeye gelen 3 kişi istihdam talebinde bulundu.