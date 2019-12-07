Pelin Coştur Filiz'den Şener İnce'ye sert eleştiri

İyi Parti İzmit İlçe Başkanı Filiz, AK Parti Meclis Üyesi Şener İnce'nin bugün yaptığı açıklamaları sert bir dille eleştirdi. Filiz yaptığı açıklamada; "Sn. Şener İnce'nin bugün yaptığı açıklamalar, bir kez daha, AK Parti zihniyetinin yerel yansımasının dini kullanarak insanları birbirine düşman etmeye yönelik kışkırtıcı açıklamalardır. Yıllardır ardiye olarak kullanılan, sandık kurularak köy halkının oy kullandığı ve son zamanlarda sera işçilerinin konakladığı bir mekanı camiye başörtüsüz ve ayakkabıyla girdiler diyerek insanları birbirine düşürmeye çalışması, bu zihniyetin ne kadar acz içinde olduklarını göstermiştir. Herşeyi bu kadar yozlaştırmak zorunda değilsiniz. Sizin bu fesat dolu yaklaşımlarınızdan dolayı insanlarımız güzel dinimizden soğuyor. Dinimizi insanları birbirine kırdırmak için siyaset malzemesi olarak kullanarak büyük günaha giriyorsunuz. Yoksulluktan intiharlar, kadın cinayetleri, çocuk tecavüzleri olurken sesiniz çıkmıyor! Başörtülü bacıma dil uzatılıyor diye ortalığı ayağa kaldırırken, çocuklarımızın donuna el uzatılırken sesiniz çıkmıyor! Yeter artık! Dinimizi, camilerimizi, inançlarımızı rahat bırakın" dedi.