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İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Portekiz de

İzmit Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programları Okullar Arası Değişim Ortaklıkları “KA229” faaliyetleri kapsamında Portekiz’e gitti.
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Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Öğrencileri, 2019 yılı teklif çağrısı döneminde başvurduğu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenmesi uygun görülen “Read, Realize, React” konu başlıklı proje incelemek için Portekiz’e gitti. Koordinatörlüğünü Portekiz Tadimde bulunan ”Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria” okulunun yaptığı proje ziyaretine 4 öğrenci ve iki Öğretmenden oluşan bir heyet oluşturuldu.  Heyet içerisinde Almanca öğretmeni Nuray Gürer, İngilizce öğretmeni Nur Banu Okyar, öğrenciler Efsa Sude Büyükkorkmaz, Çağan Toprak Öztürk, Ece Eraldemir ve Emincan Cebeci bulunuyor. Proje faaliyetleri çerçevesinde Spoleczne Liceum Ogolnoksztalcace” Polonya, ”IES Martin de Aldehuela” (İspanya), Instituto di Istruzione Superiore Da Vinci-De Giorgio” (İtalya) ve  “56 Junior’s High School of Athens” (Yunanistan) ile birlikte bir hafta boyunca çalışmalarını sürdüren grup yurda döndü.

HEYET TÜRKİYE'YE GELECEK

Şehit Özcan Kan Fen Lisesi Müdürü Ali Paşa Naipoğlu, 2020 Mart başında 5 ülkenin öğrenci ve öğretmenlerini şehrimizde ağırlayacaklarını, Avrupa projelerinin öğrencilerin ufkunu açtığını ve motivasyonu güçlendirdiğini, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda öğrencilere çok büyük katkıda bulunduğunu dile getirerek önümüzdeki süreçte proje sayılarının artarak devam edeceğini ve mümkün olduğunca çok sayıda öğrencinin projelere dahil edileceğini belirtti.

Bugün 17:45 TSİ - Eğitim

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