Engin Duymaz Fethiye Köyü'nde araştırma yapacak

MHP İzmit İlçe Başkanlığı İzmit Belediye Meclis üyesi Engin Duymaz’ı Fethiye Köyünde yaşanan olayı araştırmak üzere görevlendirdi. MHP’li Meclis üyesi Engin Duymaz’ın olay yerinde ve görgü tanıkları ile yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı raporla ilgili önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapılacak.