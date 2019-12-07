MHP İzmit İlçe Başkanlığı İzmit Belediye Meclis üyesi Engin Duymaz’ı Fethiye Köyünde yaşanan olayı araştırmak üzere görevlendirdi. MHP’li Meclis üyesi Engin Duymaz’ın olay yerinde ve görgü tanıkları ile yaptığı görüşmeler sonucu hazırladığı raporla ilgili önümüzdeki günlerde bir basın açıklaması yapılacak.
Bugün 18:00 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 18:16 TSİ
Engin Duymaz Fethiye Köyü'nde araştırma yapacak
İzmit Belediye Meclis üyesi Engin Duymaz’ı Fethiye Köyünde yaşanan olayı araştıracak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz