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Nazım Gençtürk adaylıktan çekildi

CHP İzmit’te aday olması beklenen eski İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk, gazetemize yaptığı açıklamada adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit’te kongre takviminin belli olmasının ardından İzmit’te aday olacağını konuşulan isimler arasında eski İzmit İlçe Sekreteri Av.Mehmet Nazım Gençtürk de vardı. Gençtürk adaylığa yeşil ışık yakmış, yaptığı birçok açıklamasında da mevcut yönetimi eleştirerek aday olabileceğini belirtmişti.

“GÜÇ BÖLÜNMESİN DİYE FERAGAT ETTİM”

Gençtürk hafta boyunca yaptığı adaylık ve ittifak toplantılarını bugün itibariyle sonlandırarak karar aldı. Gençtürk gazetemize aday olmayacağını bildirdi. Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Benim çıkış noktam, daha üretken, daha siyasi, örgütüne daha sahip çıkan, belediye-örgüt ilişkisini dengede tutabilecek, yüzü sola daha dönük bir örgüt yapısı oluşturma şiarıydı. Ancak gelinen noktada çok adaylı bir yarışın eksik yönlerini eleştirdiğim, mevcut yönetim anlayışına yarayacağını gördüm. Bu sebeple partimin menfaati için arkadaşlarımla istişare ederek bu yarıştan çekildim" dedi.

ERCAN’I MI DESTEKLEYECEK?

Gençtürk sözlerinin devamında, "Süreci bir noktaya getirmiştik. Örgütümüzden de ciddi bir teveccüh vardı ancak partimizin salahiyeti her türlü makam-mevkiinin üstündedir. Çok yüksek oranda aynı tabana hitap ettiğimiz adaylarla birbirimizin  gücünü bölmeyi değil feragat etmeyi tercih ettim. Bu demek değildir ki elimi ayağımı bıraktım. Süreçte yine aktif yer alacağım, arkadaşlarımı muhalefet noktasında örgütlemeye ve sürecin aktif bir süjesi olmaya devam edeceğim” ifadelerinde bulundu.  Gençtürk’ün Çakar karşısında en ciddi adaylardan birisi olarak görülen İl Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ercan’ı destekleyeceği konuşuluyor.

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Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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