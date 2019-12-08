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Azılı hırsızlara ev hapsi!

Kocaeli'nde hırsızlık olaylarında şüpheli 3 şahısa çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli'nde farklı tarihlerde meydana gelen 8 ayrı otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen 34 ayrı suçtan sabıkalı E.A. 33 ayrı suç kaydı bulunan M.B. ve 27 adet suç kaydı bulunan U.A. isimli şüpheliler Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğğ ekiplerinn İstanbul ilinde yaptıkları operasyon sonucunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve  adli mercilere sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.

Bugün 09:01 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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