Azılı hırsızlara ev hapsi!

Kocaeli'nde farklı tarihlerde meydana gelen 8 ayrı otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen 34 ayrı suçtan sabıkalı E.A. 33 ayrı suç kaydı bulunan M.B. ve 27 adet suç kaydı bulunan U.A. isimli şüpheliler Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğğ ekiplerinn İstanbul ilinde yaptıkları operasyon sonucunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.