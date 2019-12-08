Kocaeli'nde farklı tarihlerde meydana gelen 8 ayrı otodan ve iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelileri olduğu tespit edilen 34 ayrı suçtan sabıkalı E.A. 33 ayrı suç kaydı bulunan M.B. ve 27 adet suç kaydı bulunan U.A. isimli şüpheliler Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğğ ekiplerinn İstanbul ilinde yaptıkları operasyon sonucunda yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan ve adli mercilere sevk edilen şüphelilere çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi verildi.
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Azılı hırsızlara ev hapsi!
Kocaeli'nde hırsızlık olaylarında şüpheli 3 şahısa çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası verildi
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz