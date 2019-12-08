Türk-İş'e Kocaeli'den sürpriz isim!

Türk-İş Konfederasyonu 23. Olağan Genel Kurulu'nda Ergün Atalay yeniden genel başkanlığa seçilerek güven tazeledi. Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, 23. Olağan genel kurulda 289 delege oy kullandı. Oy verme işlemi bir otelde sabah saatlerinde başladı ve akşam 17.00'da sona erdi. Yapılan oylamada 279 oy geçerli, 10 oy da geçersiz sayıldı. Ergün Atalay, geçerli oyların 236'sını alarak yeniden genel başkan oldu.Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi. Türk-İş Konfederasyonu'nun perşembe günü başlayan ve bugün sona eren genel kurulunda Kocaeli'den sürpriz bir isim genel merkez yönetiminde yer aldı. 1 Eylül'de Petrol-İş Sendikası genel başkanı olarak seçilen Süleyman Akyüz, Türk-İş Denetim Kurulu'na seçildi.