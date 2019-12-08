Kiralık evlere fuhuş baskını!

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hafta sonu 12:00 ile 18:00 saatleri arasında il genelinde eş zamanlı olarak günübirlik kiralanan evlere yönelik uygulama gerçekleştirildi. Kimlik Bildirim Sistemine kayıtlı 24 İşletmeciye ait 58 günübirlik kiralanan evlerin kontrolü ile sisteme kaydı bulunmayan evlerin tespitine yönelik uygulamaya 183 Personelden oluşan 38 ekip katıldı. Yapılan denetim ve kontroller neticesinde; Darıca’da 1 İş yerine kimlik bildirimi yapılmadığı ve sorumlu işletici tarafından kimlik kartı verilmediğinden bin 288 lira para cezası ve sistemde kaydı olmayan 2 İşletmeciye 29 bin 410 lira ceza kesildi. Ayrıca İzmit’te, anlık veri göndermediği tespit edilen 2 işletmeciye 14 bin 704 lira para cezası uygulandı. Toplamda 45 bin 402 lira İdari para cezasının kesildiği uygulamada, Gebze’de bir günübirlik evde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 2 şüpheli gözaltına alınarak haklarında gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.