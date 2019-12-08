Yahya Kaptan’da ikamet eden ve 45 yıldan bu yana Yeni Gölcük Yolu üzerindeki işletmesinde demir tüccarlığı yapan Burhan Kalyoncu 81 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatın kaybetti. Yüksel ve Ahmet Kalyoncu’nun babaları Burhan Kalyoncu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
Bugün 09:28 TSİ- Yaşam Güncelleme: Bugün 09:30 TSİ
Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti
İlimizin tanınan iş insanları arasında yer alan Burhan Kalyoncu, 81 yaşında hayatını kaybetti
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz