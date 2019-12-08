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Burhan Kalyoncu hayatını kaybetti

İlimizin tanınan iş insanları arasında yer alan Burhan Kalyoncu, 81 yaşında hayatını kaybetti
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Yahya Kaptan’da ikamet eden ve 45 yıldan bu yana Yeni Gölcük Yolu üzerindeki işletmesinde demir tüccarlığı yapan Burhan Kalyoncu 81 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatın kaybetti. Yüksel ve Ahmet Kalyoncu’nun babaları Burhan Kalyoncu’nun cenazesi bugün öğle namazına müteakip Yahya Kaptan Akşemsettin Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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