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Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

Geçmiş yıllardaki kadar olmasa da, günde karşılıklı 8 seferin yapıldığı Adapazarı-İzmit-Pendik hattında sefer sayısı bugünden itibaren arttırılıyor. Adapazarı ile Pendik arasında bugünden itibaren karşılıklı 10 sefer yapılacak
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Adapazarı’ndan ilk tren seferine 05.50’de başlayacak, sırasıyla Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarına uğradıktan sonra seferini Pendik’te tamamlayacak. Adapazarı’ndan Pendik yönüne bugünden (pazar) itibaren her gün tren 05.50, 07.00, 13.05, 14.30 ve 18.50’de hareket edecek. Pendik yönünden ise Adapazarı yönüne trenin hareket saatleri 08.11, 10.50, 16.35, 18.35 ve 21.15 olarak belirlendi.

İZMİT’TEN HAREKET SAATLERİ

Adapazarı-Pendik treninin İzmit’ten hareket saatleri de bugünden (pazar) itibaren şöyle düzenlendi:

ADAPAZARI YÖNÜNE: 09.06-11.46-17.32-19.32-22.17

İSTANBUL YÖNÜNE: 06.34-07.48-13.49-15.14-19.35

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