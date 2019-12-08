Adapazarı-Pendik hattında tren seferleri arttırıldı

Adapazarı’ndan ilk tren seferine 05.50’de başlayacak, sırasıyla Mithatpaşa, Arifiye, Sapanca, İzmit, Derince, Yarımca, Hereke ve Gebze istasyonlarına uğradıktan sonra seferini Pendik’te tamamlayacak. Adapazarı’ndan Pendik yönüne bugünden (pazar) itibaren her gün tren 05.50, 07.00, 13.05, 14.30 ve 18.50’de hareket edecek. Pendik yönünden ise Adapazarı yönüne trenin hareket saatleri 08.11, 10.50, 16.35, 18.35 ve 21.15 olarak belirlendi.
İZMİT’TEN HAREKET SAATLERİ
Adapazarı-Pendik treninin İzmit’ten hareket saatleri de bugünden (pazar) itibaren şöyle düzenlendi:
ADAPAZARI YÖNÜNE: 09.06-11.46-17.32-19.32-22.17
İSTANBUL YÖNÜNE: 06.34-07.48-13.49-15.14-19.35
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz