AKP’de delege seçimleri bugün sona eriyor

AKP Genel Merkez tarafından 1-8 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyurulan mahalle delege seçimlerinde 1 ve 4 Aralık tarihlerinde seçimler yapılmış, 6 ilçenin delegesi belirlenmişti. Bugün ise (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçilecek.