AKP’de delege seçimleri bugün sona eriyor

AKP Genel Merkez tarafından 1-8 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyurulan mahalle delege seçimlerinde 1 ve 4 Aralık tarihlerinde seçimler yapılmış, 6 ilçenin delegesi belirlenmişti. Bugün ise (8 Aralık) Derince, Körfez, Gebze, Çayırova, Dilovası ve Darıca ilçelerinde 400’er mahalle delegesi seçilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz