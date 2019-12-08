Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:01 TSİ- Gündem G: Bugün 10:03 TSİ

Trafikte yeni yıl tarifesi! Trafik sigortası ne kadar olacak?

Zorunlu trafik sigortasında Nisan 2017’den beri tavan fiyat uygulanıyor. Tavan her ay belli bir oranda artıyor. Peki ocak itibarıyla otomobilde illere ve basamaklara göre trafik sigortası ne kadar olacak? İşte ayrıntıları...
mask

Devlet, fahiş zamların önüne geçmek için 12 Nisan 2017 itibarıyla tavan fiyat uygulamasına geçmişti. Buna göre; tüm araç sınıfında, basamaklara ve illere göre bir tavan fiyat belirlenmişti. Uygulama 15 milyon araç sahibini ilgilendiriyor. Tavan fiyat düzenlemesiyle ilk başta belirlenen fiyatların her ay yüzde 1 artması öngörülmüştü. Bu, 4 ay sonra değişti.

TEK SEFERLİK YÜZDE 5

24 Ağustos 2017’de yayımlanan ikinci bir genelgeyle aylık artış oranı yüzde 1’den Eylül 2017 itibarıyla yüzde 1.5’e çıkarıldı. Bu artışa rağmen sigortacıların talebi üzerine Ocak 2018’de tek seferlik ilave yüzde 5’lik zam yapıldı. Yüzde 5’lik zammın ardından tavan fiyatlara her ay yüzde 1.5’lik fark eklenmeye devam etti ve ediyor.

SİGORTA PRİMLERİNİ 1-7 ARASINDA BASAMAK BELİRLİYOR

Araçların sigorta primleri 7 basamakta belirleniyor. İlk kez araç alıp trafiğe çıkanlar 4’üncü basamak sayılıyor. Sürücüler maddi hasarlı 3, bedeni hasarlı 1 kaza yapınca en riskli grup olan 1’inci basamağa düşüyor. Art arda üç yıl hiç kaza yapmayanlar 7’nci basamağa yükseliyor. 7’nci basamağa yaklaştıkça sigorta ucuzluyor, 1’e yaklaştıkça pahalanıyor.

İLLERE GÖRE DEĞİŞİYOR

Fiyatlar illere göre de değişiklik gösteriyor. İstanbul’da fiyatlar yüzde 6, Kocaeli, Ankara ve Bursa’da yüzde 3 artırımlı uygulanıyor. Diğer illerde yüzde 1-5 arasında indirim uygulanıyor. O nedenle hesapladığımız TABLO’da aynı basamakta farklı fiyatlar görebilirsiniz. Diğer yandan sigorta şirketleri rekabet nedeniyle farklı fiyatlar verebilir.

KAZA YAPINCA PAHALANIYOR

Tavan fiyatta, 5'inci kademedeki sürücüye yüzde 15, 6'ncı kademedeki sürücüye yüzde 30, 7'nci kademedeki sürücüye yüzde 45 indirim uygulanıyor. Bu indirim 4'üncü basamağa göre yapılıyor. Hasar yaptıkça kademe 1’e doğru düşüyor. Poliçenin ilk yılı hasarla kapatılırsa yüzde 50 artış uygulanıyor. Art arda üçüncü yılı da hasarlı kapatıp 1’inci basamağa düşenler için fiyatlar yüzde 150 artırımlı uygulanıyor.

Bugün 10:01 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hürriyet suç duyurusunda bulunacak mask
Hürriyet suç duyurusunda bulunacak
Erdoğan: Sizin kaleminizi kırarız! mask
Erdoğan: Sizin kaleminizi kırarız!
Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var mask
Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu mask
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu
Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? mask
Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?
DP İl Başkanı Nazlıgül: “AK Partililer muhalefete alışamadılar” mask
DP İl Başkanı Nazlıgül: “AK Partililer muhalefete alışamadılar”
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Engin Koyun dünyaevine girdi mask
Engin Koyun dünyaevine girdi

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL