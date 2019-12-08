Gökhan Ercan İzmit’e aday

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmit ilçe örgütünde mahalle delegelerinin tamamlanmasının ardından gözler ilçe kongresine çevrildi. Mevcut İlçe Başkanı Hakan Çakar adaylığını resmi olarak duyururken, bazı isimler de gündeme geldi. Kongre tarihinin belirlenmesiyle birlikte eski İzmit İlçe Sekreteri Mehmet Nazım Gençtürk’ün adaylığına kesin olarak bakılırken, dün gazetemize açıklama yapan Gençtürk aday olmayacağını bildirdi.

OY VEREMEYECEK

Öte yandan Gençtürk ile İl Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Ercan’ın yaptığı toplantılar da gündemdeydi. Yaklaşık 2 hafta süren toplantıların sonunda Ercan’ın adaylığı konusunda karar verilirken, Ercan, Orhan Mahallesi’nde yapılan mahalle delege seçimlerinde 1 oyla seçimi kaybeden listede olduğundan dolayı kongrede kendisine oy veremeyecek.