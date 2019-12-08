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O ilçeye 61 Milyon TL'lik dev yatırım!

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kazım Karabekir Mahallesi’nde Gönül Buluşmaları kapsamında halk meclisi düzenledi. Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Bıyık, Büyükşehir ile birlikte Darıca’ya 61 Milyon TL altyapı yatırımı yapılacağının müjdesini verdi.
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği Gönül Buluşmaları programlarına devam ediyor. Mahallelerde gerçekleşen Gönül Buluşmalarının beşincisi Kazım Karabekir Mahallesi’nde gerçekleşti. Hz. Hamza Camii Konferans salonunda gerçekleşen halk buluşmasına Başkan Muzaffer Bıyık’ın yanı sıra AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, belediye başkan yardımcıları, partililer, meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

NE KANDIRAN NE KANDIRILAN OLACAĞIZ

Gönül buluşmasında konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bizlere verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Mahalle buluşmalarımızda sizleri dinliyor notlaralıyoruz. Aldığımız notları değerlendiriyoruz. Sizlerden gelen talepleri kısa, orta ve uzun vadede planlıyoruz. Yapacağımız işleri hemen yapıyoruz. Yapamayacağımız işler varsa da yapamayacağız diyoruz. Sizleri kandırmak istemiyoruz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi ne kandıran olacağız ne de kandırılan olacağız” diye konuştu.

61 MİLYON TL ALTYAPI MÜJDESİ

Büyükşehir tarafından Darıca’ya altyapı için ihale yapıldığını da ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, “Darıca tarihinde görülmemiş bir yatırım aldık. Tam 61 Milyon TL altyapı yatırımı için yatırım alacağız. İhale yapıldı tamamlandı. 2020 yılında çalışmalar başlayacak. Kazım Karabekirmahallemizde bu konuda en sıkıntılı yerlerden biriydi.Büyükşehir Başkanımıza teşekkür ediyorum. Darıca’da yapılacak altyapı yatırımı ile birlikte sorun giderilecek. Kazım Karabekir Mahallemizde sağlık ocağının oradaki arazinin satıldığı dedikoduları vardı. Okul alanı yapılması için çalışıyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Orası okul alanı ilanedildi. Milli Eğitim’e de tahsisi yapıldı. Buradan bir kez daha müjdesini vermiş olayım. Kazım Karabekir Mahallesi’nde en önemli ihtiyaçlardan biri de sağlık ocağı ihtiyacıydı. Sancaktepe alanında sağlık ocağı için yer tahsisini yaptık. İnşallah kısa sürede sağlık ocağımıza da kavuşacağız” dedi.

VATANDAŞLARIN SORUNLARINI DİNLEDİ

Darıca’da yapılan çalışmalar hakkında genel bilgiler veren Başkan Muzaffer Bıyık daha sonra Kazım Karabekir Mahallesi sakinlerinin sorunlarını dinledi. Vatandaşlardan gelen soruları tek tek yanıtlayan Başkan Muzaffer Bıyık, “Sizlerin gündemi bizim gündemimiz olacak. Gönül Buluşmaları ile mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek sorunlarınızı birinci ağızdan dinliyoruz. Bu toplantılarımız belirli aralıklarla devam edecek. Her mahallede halk meclisi düzenliyoruz” diye konuştu.

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