Din adamından Hürriyet’e çok ağır hakaret

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Şener İnce’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekilerin camiye ayakkabı ile girdikleri iddiaları dün Kocaeli’nin gündemi oldu. Ortaya atılan gerçek dışı iddialar ile ilgili açıklamalar da art arda geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konunun takipçisi olacağını ve pazartesi günü Şener İnce ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AĞIR HAKARET

Şener İnce’nin paylaşımlarına inananlar ise CHP’lilere ağır ithamlarda bulundu. Körfez İlçe Müftülüğü’nde görevli vaiz de bir din adamına yakışmayacak ağır sözler söyledi. Şenol Köprülü isimli vaiz sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda CHP’lilere, “Bu hayvanları camiye kim soktu?” yazdı.