Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:13 TSİ- Gündem G: Bugün 10:27 TSİ

Din adamından Hürriyet’e çok ağır hakaret

Körfez İlçe Müftülüğü’nde vaiz olarak görev yapan Şenol Köprülü isimli şahıs CHP’lilere ve Başkan Hürriyet’e ağır hakaretlerde bulundu

mask

AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Şener İnce’nin İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve beraberindekilerin camiye ayakkabı ile girdikleri iddiaları dün Kocaeli’nin gündemi oldu. Ortaya atılan gerçek dışı iddialar ile ilgili açıklamalar da art arda geldi. Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet konunun takipçisi olacağını ve pazartesi günü Şener İnce ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

AĞIR HAKARET

Şener İnce’nin paylaşımlarına inananlar ise CHP’lilere ağır ithamlarda bulundu. Körfez İlçe Müftülüğü’nde görevli vaiz de bir din adamına yakışmayacak ağır sözler söyledi. Şenol Köprülü isimli vaiz sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda CHP’lilere, “Bu hayvanları camiye kim soktu?” yazdı.

Bugün 10:13 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Erdoğan: Sizin kaleminizi kırarız! mask
Erdoğan: Sizin kaleminizi kırarız!
Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var mask
Singapur Havayolları’nda İzmit’ten izler var
Hacıoğlu: “Türkiye rekoru kırdık” mask
Hacıoğlu: “Türkiye rekoru kırdık”
Vatandaşlar AKP’li vekilden en çok ne talep etti? mask
Vatandaşlar AKP’li vekilden en çok ne talep etti?
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu mask
“Eski Dostlar” 377. kez buluştu
Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar? mask
Milli Piyango yılbaşı biletleri ne kadar?
Anket Kocaeli'de en başarılı bulduğunuz milletvekili kim?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı mask
Büyükşehir'in bu fotoğrafına Bursa kayıtsız kalmadı
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti mask
İzmit’li eski esnaf hayatını kaybetti
İzmit'te felaket gibi kaza mask
İzmit'te felaket gibi kaza
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat mask
Kocaeli'de yaşayan vatandaşlar faturadaki ayrıntıya dikkat
Antikkapı'ya fiyat tepkisi mask
Antikkapı'ya fiyat tepkisi
Engin Koyun dünyaevine girdi mask
Engin Koyun dünyaevine girdi

GALERİ

Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki... mask
Körfez'de başına öyle bir şey geldi ki...
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi mask
İzmit’te yaşayan 114 Kıbrıs gazisine madalyası tevcih edildi
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi mask
Rüzgar türbininin kanadını taşıyan TIR böyle devrildi
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı mask
Azize Santa Barbara, ölümünün bin 784. yıl dönümünde anıldı
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video mask
Kocaeli Barosu’ndan Engelliler Günü için anlamlı video
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi mask
Cep telefonu ile yolda video çekerken, önündeki kazayı böyle görüntülendi
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL