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Davutoğlu'nun partisine MHP'li sürpriz isim!

AKP'den ayrılarak yeni parti kurma hazırlıklarına girişen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partide, MHP’den Kocaeli milletvekili aday adayı olan iş insanı Ömer Faruk Başaran'ın yer alacağı öğrenildi
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Yeni parti kuracak olan Ahmet Davutoğlu'nun geçtiğimiz günlerde Bolu'da gerçekleştirdiği kampta,Avrasya Sanayi ve İş adamları Derneği (ASİAD) Genel Başkanı Ömer Faruk Başaran'ın, Davutoğlu'nun partisine katılma teklifini kabul ettiği kaydedildi. Başaran, 24 Haziran'da gerçekleşen milletvekilliği seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kocaeli milletvekili aday adayı olmuştu.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Başaran'ın, daha önce Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği'nin (MÜSİAD) Gebze Şubesi'ni kurarak, kurucu başkanlığını yaptığı ve daha sonra MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği ve Otomotiv –Yedek Parça Meslek Komitesi Başkanlığı görevlerinde yer aldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

AKP'de kesin ihraç talebiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, parti üyeliğinden istifa etmişti. Kendileri hakkında başlatılan ihraç sürecinden dolayı derin bir hüzün yaşadıklarını ifade eden Davutoğlu, "AK Parti'nin vefakar tabanını kendi genel başkanının ihraç edildiğini görme üzüntüsünden kurtarmak için partimizden istifa ediyoruz" demişti.

Yeni parti hazırlıkları hakkında da bilgi veren Davutoğlu, "Yeni bir siyasi hareket inşa etmek için yola çıkmak hem tarihi bir sorumluluk hem de millete karşı yükümlülüklerimizin gereği. Bu çerçevede, hangi siyasi görüşe mensup olursa olsun, bu ülkenin geleceği için yüreği çarpan ve sorumluluk hisseden herkesi ve her kesimi ortak akıl çerçevesinde bir araya gelmeye ve birlikte çalışmaya davet ediyoruz." diye konuşmuştu.

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