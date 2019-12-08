Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) mevcut İlçe Başkanı Suat Ülkü dün ilçe binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında Karamürsel’e tekrar aday olduğunu açıkladı. Ülkü, yaptığı açıklamada, “Uzun bir süredir Cumhuriyet Halk Partisi’nin çeşitli kademelerinde görev aldım. 2018 yılı Aralık ayında ilçe başkanımın ani rahatsızlığından sonra görevi devraldım. Göreve geldikten sonra yerel seçim çalışmalarına başladım. Yoğun geçen 3 ayın sonucunda az bir oy farkıyla Karamürsel’de ikinci parti olarak seçimi tamamladık. Bunun neticesinde belediye meclisinde 8 üyelik ile temsil halkı kazandık. Önümüzde yine seçimler var. Zaman çabuk geçiyor, biz de bu zamanı doğru kullanmak istiyoruz” dedi.

“İLÇEMİZİN HAK ETTİĞİ HİZMETLERİ SUNMAK İÇİN”

Yerel ve genel seçimlerde birinci parti yapmak için aday olduğunu belirten Ülkü, “Vakit kaybetmeden saha çalışmalarına ağırlık vermek gerekiyor. Biz de ilçe örgütü olarak kongre takvimine uygun olarak çalışmalarımızı yaptık. Mahalle delegelerimizi belirledik. Daha sonra geçmiş dönem ilçe başkanlarım, geçmiş dönem belediye başkan adaylarımız, partinin emekçileri ile parti büyüklerimizle temas ederek CHP Karamürsel ilçe başkanlığına devamı konusunda istişarelerde bulunduk. Karamürsel’i yerel ve genel seçimlerde birinci parti yapmak için, belediye başkanlığını alarak ilçemizde hak ettiği hizmetleri sunmak için, yönetim kadromuzla ve meclis üyelerimizle beraber uyumlu bir şekilde çalışmak üzere bugün ilçe başkanlığıma adaylığımı açıklıyorum” şeklinde konuştu. Karamürsel’de ilçe kongresi 12 Ocak Pazar günü saat 12.00’de Belediye Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.