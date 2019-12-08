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Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!

Ağrıspor-Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'ler Türkiye Futbol Fedarasyonu TFF tarafından açıklandı.
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TFF 3. lig 2. Grup'ta olan ilimizin temsilcisi Kocaelispor ligin 16 hafta maçında deplasmanda Ağrıspor'la Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sercan Yılmaz yönetecek. İşte Kocaelispor'un kadrosu...

AĞRISPOR

1. FURKAN KELEŞ
5. OĞUZHAN YILDIRIM
7. CEMAL DOĞU
10. ÖNDER KARABOĞA
17. BERK KAL
21. FERAT YAŞAR
53. FURKAN KOPUZ
28. EROL CAN AKDAĞ
29. ÖZGEN ERDEM
55. GÖKHAN ÖZER
77. SEYİT GAZANFER

YEDEKLER

16. GÖKHAN YENİGÜN
9. CİHAN AK
11. TOLGA YILDIZ
70. MURAT KARA
13. HALİL İBRAHİM TESKİ

KOCAELİSPOR

98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
8. SEFA NARİN
10. TALHA MAYHOŞ
17. GÖKAY ESER
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR

YEDEKLER

97. VOLKAN MERT KORKMAZ
6. MERT YAVUZ
11. FERİDUN KIROĞLU
18. ONUR ÖZTONGA
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
25. MEHMET ÖZTONGA
30. MUTLU AKSU DOĞAN

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