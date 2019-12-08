Kocaelispor'un kadrosu belli oldu!

TFF 3. lig 2. Grup'ta olan ilimizin temsilcisi Kocaelispor ligin 16 hafta maçında deplasmanda Ağrıspor'la Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sercan Yılmaz yönetecek. İşte Kocaelispor'un kadrosu...
AĞRISPOR
1. FURKAN KELEŞ
5. OĞUZHAN YILDIRIM
7. CEMAL DOĞU
10. ÖNDER KARABOĞA
17. BERK KAL
21. FERAT YAŞAR
53. FURKAN KOPUZ
28. EROL CAN AKDAĞ
29. ÖZGEN ERDEM
55. GÖKHAN ÖZER
77. SEYİT GAZANFER
YEDEKLER
16. GÖKHAN YENİGÜN
9. CİHAN AK
11. TOLGA YILDIZ
70. MURAT KARA
13. HALİL İBRAHİM TESKİ
KOCAELİSPOR
98. ERCÜMENT KAFKASYALI
3. ERDİNÇ KARAKAŞ
4. KEMAL CAN AYDEMİR
7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR
8. SEFA NARİN
10. TALHA MAYHOŞ
17. GÖKAY ESER
27. SEMİH KARADENİZ
41. BURAK SÜLEYMAN
57. TAHA BATUHAN YAYIKCI
89. MESUT ÖZDEMİR
YEDEKLER
97. VOLKAN MERT KORKMAZ
6. MERT YAVUZ
11. FERİDUN KIROĞLU
18. ONUR ÖZTONGA
24. MERVAN YUSUF YİĞİT
25. MEHMET ÖZTONGA
30. MUTLU AKSU DOĞAN
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz