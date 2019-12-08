Ağrıspor-Kocaelispor(Canlı)

3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Kocaelispor, Ağrıspor'la Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Sercan Yılmaz yönetiyor.

0'dk Maça Ağrıspor başladı

Dk.3 Gökdeniz kendi topuyla yarı alanı geçti, ara pası göndermek istedi, savunma son anda ayak koydu.

Dk.15 ve 16'da Kocaelispor iki önemli pozisyon kaçırdı. 15. dakikada Burak sağdan geliştirdiği atakta orta şut karışımı vurdu Furkan kornere gönderdi. Kornerdan gelen topa Batuhan kafayı vurdu top kale direği yalayarak avuta çıktı.

Dk.20 Gökhan Özer soldan ceza alanına girmek istedi, Batuhan nokta hamleyle son vuruşu yaptırmadı.

Dk.25 Ağrı savunması yine pas hatası yaptı, araya giren Burak Süleyman yüzde yüz golü kaçırdı.

Dk.25 Aynı dakika içerisinde Ağrı gol kaçırdı, kontra ataktan yararlanamayan Ağrı forveti, golden oldu.

Dk.25 Semih düşürüldü, Talha serbest vuruşu kullandı, Gökdeniz'in kafa vuruşunda top Furkan’da kaldı.

Dk.26 Gökhan ceza sahası içinde topla buluştu, şut çekti, Furkan kornere çeldi.

Dk.27 (GOOOOOOOL)… Burak Süleyman soldan ceza alanına geldi, topu uzak noktaya ortaladı, Talha ceza sahasının sağ çaprazında topla bulutu, sol ayağına çekti, kalecinin soluna vurdu, top filelerle buluştu.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL

Kocaelispor Talha'nın golüyle öne geçti,

Dk.36 sağ kanattan yapılan ortada Cemal yakın mesafeden kaleye gönderdi kafayla, Ercüment son derece refleksle kornere tokatladı.

Dk.37 Kocaelispor ikinci gole çok yaklaştı, sol kanatta Burak Süleyman hasta hasta oynamasına rağmen soldan ceza alınına girdi, pasını verdi, Gökay Sefa'ya bıraktı, Sefa bomboştu... Ceza sahası önünde topu kaleye gönderdi, savunmadan döndü.

İLK YARI SONA ERDİ

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Dk.47 Kocaelispor Gökdeniz ile yine direğe takıldı. Talha direkten dönün topu boş kaleye tamamlayamadı.

Dk.48 Gökdeniz sağ çaprazdan sert vurdu, top kalecide kaldı.

Dk.56 Ağrı penaltı kazandı. Vuruşunu kaleci Ercüment mükemmel önledi ve beraberliğe izin vermedi.

DK.58 Ağrı kalesindeki karambolde Gökdeniz vurdu, top çizginin içerisine düştü ancak hakem devam dedi...

Dk.63 Ağrı'nın golünü Ercüment önledi. Sağdan yapılan ortada Ferhat kafayı vurdu, Ercüment son ana önledi.

Dk.68 Burak Süleyman boğazından sakatlık geçirdi ama oyuna devam etti.

Dk.74 sol taraftan kullandığımız kornerde ceza alanı karıştı. Karambolde Gökdeniz vuramadı.

Dk.81 Talha Gökay'a pasını veremedi, golü kaçırdık. Bir dakika sonra bu kez Gökdeniz rakibini geçti ama Gökay'a aktaramayınca golden olduk

Dk.86 Ağrı gole yaklaştı. Burak Kara, Cemal'in pasında iyi vuramadı, savunmamız uzaklaştırdı.

Maça 4 dakika ilave edildi...

Dk.90+3 Mesut Gökdeniz'e adeta al da at dedi, ancak kaçan gol akıllara zarardı ve hakem maçı bitirdi. AĞRI: 0-KOCAELİSPOR:1...

Notlar

90 DAKİKA SUSMADILAR

Kocaelispor taraftarı Ağrı’ya adeta üs kurdu. 1.320 kilometre uzaklıktaki deplasmana karayolu ve uçakla giden Yeşil Siyahlılar yaklaşık 150 kadar taraftar ile Kocaelispor’a destek verdi. 12. adam her zamanki yerindeydi takımın itici gücü oldu. 90 dakika boyunca susmayan taraftar her zamanki gibi fark yarattı.

HANDİKAPLAR

Kocaelispor, Ağrı 1970 ile deplasmanda oynadığı maçta handikaplarla da mücadele etmek zorunda kaldı. Soğuk hava ve yüksek rakımın yanında, sentetik saha Yeşil Siyahlı futbolcuları zorladı. Maçtan bir gün önceki gece geç saatlerinde zemin üzerinde oluşan kırağı zemini hayli kayganlaştırdı. Sentetik halı yumuşak olsa da zemin diplerindeki su ayakta durmayı zorlaştırdı. Maç saatinde zemin biraz daha kururken, 1640 metrelik rakımda oynanan maçta Yeşil Siyahlılar grubun en çok koşan takımlarından birisi olan Ağrı karşısında temposunu korudu ve zaman zaman rakibinin üzerine de çıkardı.

BURAK SÜLEYMAN HASTA HASTA OYNADI

Kocaelispor’un kaptanı ve en etkili futbolcusu Burak Süleyman hafta başından beri yoğun bir gribal enfeksiyon geçiriyordu. Hafta arasını zahmetli geçiren Burak Süleyman’ın forma giyememesi de gündeme geldi. Özellikle son 2 gündür yoğun bir tedaviden geçen Süleyman kendine geldi ve Süleyman’ın Ağrı 1970 maçında sahadaki yerini aldı. Süleyman ilk yarıdaki golün asisti yaptı. Talha bu sezon ki üçüncü golünü Ağrı ağlarına gönderdi. Talha’nın diğer golleri Payas ve Derince ağlarınaydı.

DİNÇEL’İN 11’İ

Kocaelispor’da Teknik Direktör Selahaddin Dinçel beklenen kadroyu sahaya sürdü. 44 yaşındaki teknik adam Ağrı maçında şu 11’i sahaya sürdü: Kalede Ercüment, sağ bekte Semih, sol bekte Erdinç, savunma ortasında Kemal Can ve Taha Batuhan, önlerinde Sefa ve Mesut, sol önde Burak Süleyman, sağ önde Gökdeniz, forvete yakın bölgede Talha ve ileride de Gökay 11’i ile sahadaki yerini aldı. Yakup ve Serdar Ümit cezalı olduğu için Ağrı maçında sahadaki yerini alamadı.

AĞRI DEVREYİ TAMAMLADI

3. Lig 2. Grup’ta 17 takım bulunuyor ve her takım 1 maçı bay geçiyor. Kocaelispor geçen haftayı bay geçerken, rakibi Ağrı ise önümüzdeki haftayı bay geçecek. Böylece Sarı Lacivertli ekip, Kocaelispor maçının ardından sezonun ilk yarısını tamamladı.

AĞRISPOR

1. FURKAN KELEŞ

5. OĞUZHAN YILDIRIM

7. CEMAL DOĞU

10. ÖNDER KARABOĞA

17. BERK KAL

21. FERAT YAŞAR

53. FURKAN KOPUZ

28. EROL CAN AKDAĞ

29. ÖZGEN ERDEM

55. GÖKHAN ÖZER

77. SEYİT GAZANFER

YEDEKLER

16. GÖKHAN YENİGÜN

9. CİHAN AK

11. TOLGA YILDIZ

70. MURAT KARA

13. HALİL İBRAHİM TESKİ

KOCAELİSPOR

98. ERCÜMENT KAFKASYALI

3. ERDİNÇ KARAKAŞ

4. KEMAL CAN AYDEMİR

7. GÖKDENİZ BAYRAKDAR

8. SEFA NARİN

10. TALHA MAYHOŞ

17. GÖKAY ESER

27. SEMİH KARADENİZ

41. BURAK SÜLEYMAN

57. TAHA BATUHAN YAYIKCI

89. MESUT ÖZDEMİR

YEDEKLER

97. VOLKAN MERT KORKMAZ

6. MERT YAVUZ

11. FERİDUN KIROĞLU

18. ONUR ÖZTONGA

24. MERVAN YUSUF YİĞİT

25. MEHMET ÖZTONGA

30. MUTLU AKSU DOĞAN