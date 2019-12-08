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Bugün 12:04 TSİ- Gündem G: Bugün 12:34 TSİ

Dondurucu soğuklar geliyor!

Meteoroloji'den gelen verilere göre bugün başta İstanbul olmak üzere birçok ilde yağış bekleniyor.
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Meteoroloji'nin verilerine göre; Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinde yağışın olacağı tahmin ediliyor.Yağışların yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Çankırı'nın yüksekleri ile Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Bugün 12:04 TSİ - Gündem

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